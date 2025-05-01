الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

القبض على بلطجي اعتدى على جاره بسلاح أبيض في الإسكندرية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لممارسته أعمال البلطجة والتعدي على جاره بسلاح أبيض محدثًا إصابته فى الرمل بمحافظة الإسكندرية.

 

شخص يمارس أعمال البلطجة والتعدي على جاره بالإسكندرية

 

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن التضرر من أحد الأشخاص لممارسة أعمال البلطجة والتعدي على جاره بسلاح أبيض محدثًا إصابته بالإسكندرية.


وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بشأن الجيرة خلال شهر يناير الماض بين أحد الأشخاص مصاب بجرح قطعي بالوجه وزوجته وآخر له معلومات جنائية، تعدى خلالها الأخير على الأول بسلاح أبيض محدثًا إصابته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم في حينه.

 

كما تبين أنه بتاريخ 11 أبريل الماضي تلقي قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية بلاغا يفيد  بتضرر السيدة المذكورة من اعتداء المشكو في حقه عليها بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بها وبأبنائها لذات الخلافات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

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