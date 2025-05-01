الدوري الممتاز، سيراميكا يتقدم على البنك الأهلي 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي سيراميكا ضد البنك الأهلي بنتيجة 0/1 لسيراميكا، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد رضا بوبو هدف سيراميكا في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 17.

تشكيل سيراميكا ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - يوسف عفيفي - أحمد هاني - محمد توني - عبد الله مجدي - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - مروان عثمان.

تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، هشام صلاح، احمد ياسر ريان، ايمن اشرف، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، احمد مدبولى، جريندو.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مدربه مصطفى، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم اللقب.

بينما يحتل سيراميكا بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد الفوز في المباراة التي خاضها ضمن منافسات مجموعة التتويج.

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