الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتقدم على البنك الأهلي 0/1 في الشوط الأول

سيراميكا والبنك الأهلي،
سيراميكا والبنك الأهلي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي سيراميكا ضد البنك الأهلي بنتيجة 0/1 لسيراميكا، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد رضا بوبو هدف سيراميكا في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 17.

تشكيل سيراميكا ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  أيمن موكا - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - يوسف عفيفي - أحمد هاني - محمد توني - عبد الله مجدي - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - مروان عثمان.

تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، هشام صلاح، احمد ياسر ريان، ايمن اشرف، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، احمد مدبولى، جريندو.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مدربه مصطفى، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم اللقب.

بينما يحتل سيراميكا بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد الفوز في المباراة التي خاضها ضمن منافسات مجموعة التتويج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيراميكا البنك الاهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الدوري الممتاز

مواد متعلقة

مفاجأة، رابطة الأندية عرضت 150 ألف دولار لاستيراد حكام للدوري المصري والمراقبون لم يحصلوا على مليم!

جماهير المصري تتوجه إلى برج العرب قبل مواجهة الزمالك (صور)

بدء توافد حافلات جماهير الزمالك لنقلهم إلى مباراة المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ads

الأكثر قراءة

النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

إصابة أحد مسئولي مصايف الإسكندرية بأزمة قلبية فور قرار المحافظ باستبعاده

زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

بعد وصول الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود، رسالة قوية من ساويرس لـ ترامب

كولر يغازل الأهلي بـ"ستوري" عبر إنستجرام

تصدى لمراودتها عن نفسه، سيدة تنهي حياة ابن جارها انتقاما منه بالإسماعيلية (فيديو)

صحيفة برتغالية: مدرب بورتو السابق مرشح لتدريب الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، هل يوجد دعاء أو أذكار مخصصة عند الطواف بالبيت، وما حكمها؟

أول الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر ذي القعدة

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية