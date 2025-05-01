أسعار سيارات فولفو في السوق المصري خلال مايو

كشفت فولفو، عن أسعار سيارتها في السوق المصري خلال شهر مايو لعام 2025 الجاري، وشملت طراز XC40 Essential الذي بلغ سعره 2,450,000 جنيه، وXC40 Ultimate بسعر 2,750,000 جنيه، بينما يأتي إصدار XC40 Black Edition بسعر 2,950,000 جنيه.

واستكملت فولفو باقي أسعار طراز XC60 Essential فيُعرض بسعر 3,590,000 جنيه، وXC60 Ultimate بسعر 3,950,000 جنيه، في حين يبلغ سعر XC60 Black Edition نحو 4,150,000 جنيه. كما تأتي XC90 بسعر تنافسي يبلغ 5290000 جنيه، ويشمل ثلاث سنوات من الصيانة المجانية. هذا بالاضافه الى خصومات تصل الى 30% على الصيانات الدورية ومصاريف الاصلاح.



حصلت سيارات فولفو XC60، علي محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، يولد قوة 254 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 6.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات وسائل الأمان والسلامة لسيارات فولفو XC60

عدد 11 وسادة هوائية

وفرامل مانع للانزلاق ABS

– توزيع اليكتروني للفرامل EBD

– برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP

– نظام مراقبة الجر TCS

– نظام المساعدة على صعود التلال HLA

– نظام قياس ضغط الإطارات TPMS

– نظام إطفاء وتشغيل المحرك أوتوماتيكيا

– مثبت ومحدد سرعة

– فرامل يدوية كهربائية

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX

– مصابيح خلفية LED

– أضواء نهارية LED

– مصابيح أمامية حساسة للإضائة

– مرايات جانبية كهرباء

– زجاج خلفي معتم

– حساسات ركن خلفية

– كاميرا خلفية

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