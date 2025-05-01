الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

الهلال الأحمر يطلق قافلة طبية شاملة بالفيوم بالتعاون مع جامعة عين شمس (صور)

الهلال الأحمر،فيتو
الهلال الأحمر،فيتو
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أطلق الهلال الأحمر المصري، القافلة الطبية التنموية الشاملة بمحافظة الفيوم، والتي أقيمت بنقابة المعلمين، وذلك تحت رعاية قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس.

وتشمل القافلة كافة التخصصات الطبية، من كشف الباطنة، جراحة العظام، أطفال، أنف وأذن، الرمد، صدر، جلدية،  قياس السكر في الدم، قياس ضغط الدم، إلى جانب الصيدلة.

وشارك متطوعو الهلال الأحمر المصري، في تنظيم القافلة وحشد واستقبال المستفيدين، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لقاطني محافظة الفيوم المترددين على مقر القافلة، وذلك بحضور مدير فرع الهلال ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقام الهلال الأحمر المصري بتوزيع مئات البطاطين والكراتين الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا، بقرية البسيونية في محافظة الفيوم.

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