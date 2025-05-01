التضامن تختتم فعاليات برنامج "اختراق سوق العمل" لتأهيل طلاب الجامعات

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات "برنامج اختراق سوق العمل" لدعم وتأهيل الشباب الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية في جامعتي أسيوط وسوهاج.



اختتام فعاليات برنامج “اختراق سوق العمل”

وانطلق البرنامج تحت إشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.



وشهد ختام البرنامج في جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة سعد، المدير التنفيذي لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.



تأهيل وتدريب أكثر من 2000 طالب وطالبة

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب أكثر من 2000 طالب وطالبة في مختلف التخصصات، علي مدار عامين دراسيين وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل حقيقية من خلال معرض توظيف يُقام في نهاية كل عام دراسي.



ووجه رئيس جامعة سوهاج الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي والمؤسسات والشركات المشاركة، مؤكدًا أن الإقبال على البرنامج التدريبي فاق كل التوقعات، وذلك ضمن جهود الجامعة لتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال بناء شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية وتشغيلية حقيقية لأبنائها.



وأجرى الدكتور حسان النعماني حوارًا مع ممثلي الشركات المشاركة للتعرف على الفرص التدريبية والوظيفية المتاحة للطلاب، وعدد فرص العمل التي سيتم منحها لهم، داعيًا الشركات إلى ضرورة توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للطلاب،خاصة أن البرنامج نجح في تأهيل 1253 طالبًا وطالبة من مختلف السنوات الدراسية، وكانت النسبة الأكبر من طلاب الفرقة الثالثة والرابعة.



واختتمت الفعاليات بجولة لرئيس الجامعة في معرض الشركات المشاركة، حيث اطلع على الخدمات وفرص التدريب والتوظيف المقدمة للطلاب والخريجين.



الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين للبرنامج بلغ أكثر من 2600 طالب في جامعتي أسيوط وسوهاج، حيث تم اختيار 500 طالب للمرحلة الأولى، وستنطلق المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل.



ويقدم البرنامج عددا من التدريبات المتقدمة في مجالات تشمل "البرمجة – التسويق الرقمي – التجارة الإلكترونية – الموارد البشرية – الخدمات المصرفية –صناعة المحتوى - الاستراتيجيات التجارية ".

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