رئيس المتحف المصري الكبير يزور اليابان استعدادا لحفل الافتتاح

قام الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير الدكتور أحمد غنيم، خلال الأيام القليلة الماضية، بزيارة قصيرة إلى دولة اليابان وذلك قبل أسابيع من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير حيث التقى بمحافظ مدينة طوكيو وعدد من المسؤلين فى الحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من بينهم أعضاء مجلس أمناء المتحف.

زيارة رئيس هيئة المتحف المصري الكبير لليابان

وخلال هذه اللقاءات تم مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالمتحف ورؤيته ورسالته والتعاون المستقبلى لتمكين المتحف من أداء دوره كصرح أثري علمي تعليمي وبحثي.

وأعرب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف عن تقديره لدور اليابان والجايكا ومساهمتها فى إنشاء المتحف المصرى الكبير سواء من خلال التمويل الميسر الذي قدموه أو الدعم الفنى والجهود المشتركة فى اكتشاف وترميم مركب الملك خوفو الثانية.

ومن جانبهم، أعرب الجانب اليابانى عن سعادته باكتمال مشروع المتحف وافتتاحه الرسمى المرتقب وعن الاهتمام الشديد بالتعاون من أجله والتطلع لاستمرار التعاون فى المستقبل.

مشروع المتحف المصري الكبير

وأثناء الزيارة قام الدكتور أحمد غنيم بإلقاء محاضرة بجامعة واسيدا اليابانية عن المتحف المصرى الكبير وتصميمه وما به من قطع أثرية، حضرها سفير مصر في اليابان وأكثر من 350 فرد من مختلف الأوساط اليابانية سواء كانت الرسمية أو الأكاديمية وعدد من أعضاء السفارة المصرية بطوكيو.

كما قام بإجراء عدد من اللقاءات الإعلامية على هامش زيارته لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" للترويج للمتحف المصرى الكبير والأعداد السياحية المتوقعة فى ظل افتتاح المتحف والاستعدادات التي تقوم بها الحكومة المصرية فى هذا الشأن.

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