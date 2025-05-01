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رياضة

سيراميكا في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي بالدوري المصري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

يلتقي فريقا سيراميكا والبنك الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

مباراة سيراميكا والبنك الأهلى

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز فى آخر ظهور لهما، حيث تغلب البنك الأهلى على مودرن سبورت في المباراة الماضية بربع نهائي كأس عاصمة مصر بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي البطولة وفي نفس البطولة نجح فريق سيراميكا في الفوز على نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

ويحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.

ويحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد الفوز في المباراة التي خاضها.
 

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل


1- بيراميدز - 47 نقطة.

2- الأهلي - 43 نقطة.

3- الزمالك - 38 نقطة.

4- المصري - 34 نقطة.

5- البنك الأهلي - 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة.

7- فاركو - 26 نقطة.

8- بتروجيت - 25 نقطة.

9- حرس الحدود - 22 نقطة

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