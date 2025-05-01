الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

صوروه عاريًا لابتزازه، إعدام فيديو ظهر فيه صاحب محل بالسيدة زينب

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية إعدام مقطع فيديو قام 3 أشخاص بتصويره لصاحب محل عاريا بقصد ابتزازه ومساومته لسرقة أمواله وتصويره عاريا وابتزازه ماديا مقابل عدم نشر الفيديو فاضح له بالسيدة زينب.

 سرقة صاحب محل بالسيدة زينب 

وكان قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من مالك محل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ بتعرفه على 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وقيامهم  بدعوته لقضاء وقت معهم بمسكن أحدهم وسرقة مبلغ مالى منه وتصوير مقطع فيديو له عاريًا لمساومته على مبالغ مالية خلال شهر مارس المنقضي وعدم تقدمه بالإبلاغ في حينه لتفاوضه معهم على إعادة المبلغ.

استدراجه وتصويره عاريا وابتزازه داخل شقة بالسيدة زينب 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من  ضبطهم، وبحوزتهم (هاتف محمول"يحتوى على مقطع الفيديو ") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بقيام الشاكى فى وقت لاحق باستدراجه لمحل عمله وإكراهه على توقيع "إيصال أمانة".

وبمواجهة المُبلغ اعترف بذلك فى إطار محاولته استعادة أمواله وحذف مقطع الفيديو وتم بإرشاده ضبط إيصال الأمانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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