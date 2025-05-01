خبراء مكتبة الإسكندرية يشاركون فى ندوات معرض أبو ظبى للكتاب

شارك وفد من خبراء مكتبة الإسكندرية فى ندوات وفعاليات البرنانج الثقافى المصاحب للدورة ال 34 لمعرض أبو ظبى الدولى للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي الدولي للكتاب، حيث قدم الدكتور محمد سليمان نائب مدير مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "ابن سينا شرقا وغربا"

وتحدث خلالها عن أهمية أعمال بن سينا وترجمة مخطوطاته، وكيف يمكن الاستفادة من أفكاره في مجالات الطب وغيرها.. وشهد اللقاء، الذى يأتى في إطار الشخصية المحورية للمعرض،اقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

كما قدم كل من الدكتور أحمد سمير رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمكتبة الإسكندرية والباحث محمد غنيمة لقاء حول "التوثيق والأرشفة الرقمية" تناولا فيه جهود مكتبة الإسكندرية ومشروعاتها التوثيقية الرقمية بداية من أفكار إنشائها وحتى ظهورها على شبكة الإنترنت، وتحدث الدكتور احمد سميرعن دورالذكاء الاصطناعي في الأرشفة والتوثيق.وقدم محمد صبحي ورشة عمل حول اللغة العربية والآلية وتحدياتها لذوي الإعاقة البصرية وقدم حسن خاطر ورشة عمل حول عسر القراءة وحلولها.

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