انطلاق البرنامج التدريبي "التحصين الفكري وتصحيح العقيدة" لطلاب الأزهر الوافدين

أعلنت كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين عن انطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي "التحصين الفكري وتصحيح العقيدة"، وذلك خلال الفترة من الأحد 4 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025.

ومن أبرز المشاركين في البرنامج: الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية. الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء. الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر. إضافة إلى كوكبة من الأساتذة المتخصصين في العقيدة والفكر والفلسفة من مختلف كليات الجامعة، منهم عدد من عمداء وأساتذة كليات أصول الدين والدعوة والفلسفة الإسلامية.

وأكّدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعميدة الكلية، أن هذا البرنامج يأتي استجابةً للتحديات الفكرية المتسارعة التي تواجه الشباب، ويعكس إيمان الأزهر العميق بضرورة تمكين الطلاب الوافدين بالمعرفة الدينية الرصينة التي تحصّنهم ضد الغلو والتطرف، وتبني شخصياتهم على أسس متوازنة تجمع بين العلم والإيمان.

وأضافت أن كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين تسعى باستمرار إلى إعداد برامج تدريبية نوعية، ترتكز على تحليل الواقع وتقديم الحلول الفكرية والمعرفية التي يحتاجها الطالب في حياته العلمية والعملية، وبما يعزز من انتمائه الأصيل لقيم الإسلام السمحة ويجعله سفيرًا واعيًا للأزهر في بلاده.

ويأتي هذا البرنامج في إطار رسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتحصين الشباب من الأفكار المنحرفة، وترسيخ العقيدة الصحيحة القائمة على الوسطية والعقلانية، بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة الأزهر الأجلاء.



ويُعقد البرنامج على مدار ستة أيام متفرقة، وهي:

الأحد 4 مايو، الإثنين 5 مايو، الخميس 8 مايو، الخميس 15 مايو، الإثنين 19 مايو، الخميس 22 مايو 2025.

ودعت الكلية جميع الطلاب الوافدين الراغبين في الحضور إلى الانضمام إلى مجموعة الواتساب الخاصة بالتسجيل والمتابعة من خلال هذا الرابط

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