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بعد واقعة الباحثة المتوفاة، رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة دكتوراه بعد رحيل المشرف عليها

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة دكتوراه بعد رحيل المشرف

حرص الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر فور وصوله إلى مطار القاهرة عائدًا من دولة الكويت على حضور مناقشة علمية، أشرف عليها شيخه العلامة الدكتور محمود توفيق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قبل رحيله؛ وفاء لعلمه وإكرامًا لذكراه.

والرسالة العلمية هي للباحثة الوافدة، هند ياسين، استرالية الجنسية، بعنوان: «منهج الإبانة القرآنية عن الاستدلال على وحدانية الله تعالى في سورة الأنعام دراسة بلاغية».

جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه بعد رحيل مشرفها

وضمت لجنة المناقشة والحكم على رسالة الباحثة كلًا من:
- العلامة الدكتور محمود توفيق، أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف(رحمه الله) مشرفًا.
- الدكتور عبد الله عبد الغني سرحان، أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأستاذة المساعدين- مشرفًا.

- الدكتور فريدة محمد علي، أستاذ البلاغة والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة وعميدة الكلية- مناقشًا داخليًا.

- الدكتور محمد علي فرغلي، أستاذ البلاغة والنقد وعميد كلية اللغة العربية بالمنصورة وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأستاذة المساعدين- مناقشًا خارجيًا.

وقد منحت اللجنة الباحثة درجة العالمية(الدكتوراه) بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

مناقشة دكتوراه في جامعة الأزهر بعد وفاة صاحبتها

وتصدرت جامعة الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها عن مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد، بالرغم من وفاة الباحثة. 

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