الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات وتشريح جثة فتاة بعد اتهام مستشفى بسرقة قرنيتها

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة اتهام مستشفى شهير بسرقة قرنية فتاة متوفاة، وذلك بعدما تقدم والدها ببلاغ رسمي يتهم فيه إدارة المستشفى بالاعتداء على حرمة جثمان ابنته والتورط في سرقة عينيها. 

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما أمرت باستخراج جثمان الفتاة لتشريحه من قِبل الطب الشرعي، لكشف حقيقة ما جرى.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، يُفيد بتلقي بلاغ من المواطن "أشرف. ع"، البالغ من العمر 60 عامًا، يتهم فيه مستشفى تخصصيا شهيرا بمنطقة الشيخ زايد بسرقة قرنية ابنته "محروسة"، التي توفيت عن عمر ناهز 27 عامًا إثر حادث مروري.

وأوضح الأب في بلاغه أن الحادث وقع يوم 5 يناير الماضي، حينما كانت ابنته تسير في الشارع وصدمتها سيارة، مما أسفر عن وفاتها في الحال، مشيرا إلى أنها لم تكن تحمل أي أوراق ثبوتية آنذاك، وتم نقلها إلى المستشفى ووضعها داخل ثلاجة حفظ الموتى.

وأضاف أنه بعد أيام من البحث، توصل إلى مكان الجثمان، وتوجه إلى المستشفى حيث تعرف على ابنته واستلم جثمانها. لكنه فوجئ أثناء تكفينها بأن عينيها غير موجودتين، ما دفعه إلى اتهام المستشفى بسرقة الأعضاء البشرية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وقد أُحيل البلاغ إلى النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي، واستخراج الجثمان من القبر لإجراء الفحص اللازم. وفي السياق ذاته، كثف رجال المباحث تحرياتهم لمعرفة حقيقة ما جرى، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو إجراءات طبية قانونية تم اتباعها.

 

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نيابة الجيزة الجيزة قسم شرطة الحوامدية

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