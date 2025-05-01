حبس تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة العقارات والشركات بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس 8 أشخاص، بينهم سيدة، لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة استهدفت عقارات وشركات بمناطق مختلفة في العاصمة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت مع ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته الأدوات المستخدمة، وأقر بارتكاب 5 وقائع مماثلة، وتم ضبط المسروقات بإرشاده.

كما تم القبض على 4 متهمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بعد سرقة 2 بكرة عزل أسلاك إنترنت من داخل إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفي قسم شرطة السلام أول، تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" تخصصت في سرقة بطاقات الائتمان من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقرت بارتكاب 3 وقائع، وتم ضبط المسروقات بحوزتها.

أما في عابدين، فتم القبض على شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة أجهزة كهربائية من أحد المخازن عن طريق كسر جزء من الحائط، وأرشدا عن كامل المسروقات.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر الأجهزة الأمنية في جهودها لضبط العناصر الإجرامية، والتصدي لجرائم السرقة بكافة أشكالها.

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