الخميس 01 مايو 2025
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عقارات

قبل اختيار شقتك، تعرف على تفاصيل وحدات أرابيسك بمبادرة بيتك فى مصر

شقق الإسكان
شقق الإسكان

 أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب اختيار وحدات مبادرة "بيتك في مصر"، للمواطنين العاملين بالخارج المتقدمين للحجز، وذلك بداية من اليوم حتى 20 مايو الجاري.

وطرحت الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعا مختلفا، وتطرح وحدات أرابيسك بمحافظة القاهرة، بمساحات من 125 إلى 179 مترًا مربعًا وسجل أقل سعر للشقة 3.2 مليون جنيه وأعلى سعر 4.8 مليون جنيه.

 

وأرابيسـك واحد من أهم مشروعات التنمية العمرانية التي تستهدف تطوير المناطق التاريخية بمحافظة القاهرة بما يُسهم في إيجاد بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري للقاهرة التاريخية.

ونستعرض تفاصيل الشقق المطروحة كالتالي:

ولإجراء جولة افتراضية بوحدات أرابيسك للرابط من هنا 

كما تطرح وحدات New Garden City جاردن سيتي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تبدأ من 79 مترًا مربعًا وحتى 344 مترًا مربعًا.

يعد الحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة أحد أكبر الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمتد على مساحة 1000 فدان تم تخصيص 80٪ منها للمسطحات الخضراء، ويتم تنفيذه طبقا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي، ليشبه التصميمات المعمارية المنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، ويتمتع بجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية، كما يحوى تصميمات فريدة للوحدات السكنية.

 

وانتهت  وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

والطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، واطلعت الوزارة على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصًا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

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