الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو
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 بعد تحسن الأحوال الجوية واختفاء العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد أمس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الأيام المقبلة، خاصة على المناطق الساحلية وشمال البلاد.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم الخميس وغدًا الجمعة، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، ومن المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار يومي السبت والأحد القادمين، بنفس الوتيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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حالة الطقس اليوم

 ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما خلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر، فتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، وتميل للبرودة في بعض المناطق مثل شمال البلاد ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة تشمل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، جنوب البلاد، والسواحل الشمالية الغربية، ما يساهم في تحسين الإحساس بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 26 – الصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 – الصغرى 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 – الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 34 – الصغرى 18

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