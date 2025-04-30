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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية غدا الخميس وفرص لسقوط الأمطار

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط الأمطار على الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

 

استقرار في حالة الطقس بالوادي الجديد ورفع درجة الطوارئ استعدادًا للعواصف الترابية

حالة الطقس غدا الخميس 1-5-2025 في محافظة الفيوم

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود  طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة ع نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:18
 

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