الداخلية تضبط 101 متهم بحوزتهم 21 كيلو حشيش وهيروين في كفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ في ضبط 101 عاطل بحوزتهم 21 كيلو جراما من مخدر الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة قلين.

البداية عندما اضطلعت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ بتوجيه عدة حملات أمنية ومرورية بدائرة مركز شرطة قلين، وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 98 قضية ضُبط خلالهم 101 متهم وبحوزتهم “أكثر من 13 كيلو جراما لمخدر الهيروين، قرابة 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو، عدد من الأقراص المخدرة، 8 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات، 14 سلاح أبيض”.

كما نجحت في ضبط 195 مخالفة مرورية متنوعة عبارة عن (145 مركبة "توك توك"، 40 دراجة نارية، 10 مركبات تروسيكل "بدون ترخيص").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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