الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

النيابة تحقق في انفجار خط غاز الواحات بمدينة 6 أكتوبر

حريق خط الغاز، فيتو
حريق خط الغاز، فيتو

بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق بماسورة غاز بعد تعرضها للكسر في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة آخرين مع تفحم عدد من السيارات المركونة بمحيط الحريق.

 

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى للتعرف علي سبب الحريق وإجراء معاينة للوقوف على أسباب اشتعال النيران، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحريق وتفريغها وإعداد تقرير بها، وحصر التلفيات.

 

ارتفع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، إلى 3 وفيات تفحمت جثثهم وإصابة آخرين جراء الحريق الذي اندلع بعد الانفجار، ولمدة 3 ساعات كافحت قوات الإطفاء ألسنة اللهب حتى نجحت في إخماد الحريق.

 

ارتفاع عدد ضحايا انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر

 

وشارك نحو 10 سيارات تابعة لمرفق الإسعاف فى نقل المصابين والمتوفين  فيما شارك 7 سيارات إطفاء فى عملية السيطرة فضلا عن مسئولي شركة الغاز مع تمركز خدمات مرورية لمنع الاقتراب من موقع الحريق وتنظيم حركة السيارات وإجراء تحويلات مرورية  جراء الحادث.

 

وانتقل فريق من رجال المباحث لإجراء التحريات وسماع أقوال الشهود وبيان ملابسات وظروف الواقعة.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل اندلع مساء اليوم، نتيجة انفجار بخط غاز رئيسي بمدينة 6 أكتوبر.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بسماع دوي انفجار ضخم أعقبه تصاعد كثيف لألسنة اللهب في إحدى مناطق الحفر التابعة لأعمال تطوير مرافق الغاز الطبيعي. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني واسع النطاق لحماية المواطنين والممتلكات.

 

السبب: كسر في خط الغاز أثناء الحفر


كشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحريق اندلع إثر كسر مفاجئ في خط الغاز أثناء تنفيذ أعمال حفر، ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله نتيجة مصدر حراري قريب.


وأسفر الحادث عن تفحم 9 سيارات كانت متوقفة بجوار الموقع، وإصابة 20 شخصا، بينهم عمال ومواطنون تصادف مرورهم وقت الانفجار إضافة الى 3 وفيات.

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النيابة العامة بجنوب الجيزة الجيزة النيابة العامة طريق الواحات

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