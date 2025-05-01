مدرب ريال مدريد السابق مديرا فنيا لمنتخب قطر

أتم الاتحاد القطري لكرة القدم التعاقد مع أحد مدربي ريال مدريد السابقين لتدريب منتخب قطر خلال المرحلة المقبلة.

لوبيتيجي مدرب قطر الجديد

وأنجز الاتحاد القطري اتفاقه مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي لقيادة العنابي.

ويعتمد العنابي مجددا على المدرسة الإسبانية هذه المرة عبر لوبيتيجي الذي يمتلك سجلا حافلا إذ سبق له أن قاد منتخب بلاده إلى مونديال روسيا 2018، قبل أن تتم إقالته عشية انطلاق العرس العالمي، بعد إعلان نادي ريال مدريد عن التعاقد معه.

لم تدم فترة تدريب حارس المرمى الدولي السابق للنادي الملكي طويلا، إذ تمت إقالته بعد أشهر معدودة وقاد بعدها إشبيلية (1019-2022) ثم وولفرهامبتون الإنجليزي (2022-2023) وأخيرًا مواطن الأخير وست هام يونايتد الذي أقاله في يناير الماضي.

وسيخلف لوبيتيجي (58 عاما) مواطنه لويس جارسيا الذي تولى المهمة في ديسمبر 2024، عشية المشاركة في خليجي 26، بعد إقالة مواطنه ماركيز لوبيز "تينتين" الذي قاد العنابي إلى إحراز لقبه الثاني في كأس آسيا 2023.

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