منتخب قطر يسحق كوريا الشمالية بخماسية في تصفيات المونديال

فاز منتخب قطر على نظيره كوريا الشمالية بنتيجة (5 / 1) في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن مباريات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة قطر ضد كوريا الشمالية وترتيب المنتخبين

أحرز أهداف المنتخب القطري كل من؛ أكرم عفيف وأحمد الجانحي ويو سونج كيم لاعب كوريا الشمالية بالخطأ في مرماه وأحمد الراوي وأحمد علاء في الدقائق (17 و23 و34 و56 و66)، فيما سجل ري جو جوك هدف منتخب كوريا الشمالية الوحيد في الدقيقة 86.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث سيطر المنتخب القطري على أغلب فتراتها منذ الدقيقة الأولى للشوط الأول وحتى نهاية اللقاء.

ونجح العنابي في حسم أموره مبكرًا بتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول أنهى به على أمال منافسه في العودة على الرغم من محاولاته القليلة خلال الشوط الأول، إلا انه فشل في الوصول لمرمى العنابي بفضل تصديات مشعل برشم حارس المرمى الذي تصدى لأكثر من فرصة حقيقية للضيوف.

وواصل المنتخب القطري تفوقه في الشوط الثاني وقضى تماما على أي محاولات للمنتخب الكوري الشمال من أجل العودة لأجواء اللقاء، وواصل تسجيل الأهداف حتى أنهى المباراة بفوز عريض ومستحق، فيما ظلت محاولات كوريا الشمالية للعودة حتى نجحت أخيرا بتسجيل هدف قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وارتفع رصيد منتخب قطر بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الإماراتي صاحب الترتيب الثالث، بينما تجمد رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في المركز السادس والأخير بالمجموعة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.