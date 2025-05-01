الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث تطورات العمل في مشروع مجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات

بدوي أثناء اللقاء،
بدوي أثناء اللقاء، فيتو

 عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع ممثلي شركة “شارد كابيتال” الإنجليزية للوقوف على تطورات العمل في مشروع مجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات بالعلمين الجديدة، باستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار بعد توقيع الاتفاق الإطاري للمشروع في فبراير الماضي، خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة مع الشركة الإنجليزية ومجموعة القحطاني السعودية.

 

زيادة الإنتاج من البتروكيماويات لتحقيق مردود اقتصادي 

 وخلال اللقاء أكد الوزير أهمية المشروع في إطار العمل على تنفيذ أهداف المحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة المضافة وزيادة إنتاج البتروكيماويات، خاصة وأنه يُعد من المشروعات الكبرى التي تتمتع بإمكانيات ضخمة وقدرة على تحقيق مردود اقتصادي متميز لمصر والمنطقة، من خلال تعظيم الإنتاج والتصدير من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.

 

رخصة التكنولوجيا بالمشروع 

 وناقش الجانبان التعاون القائم مع شركة “هني ويل” العالمية، بشأن رخصة التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، حيث يجري الإعداد لتوقيع اتفاق في هذا الشأن خلال الشهر الجاري.

كما تم الوقوف خلال اللقاء على الخطوات الفنية والإجرائية خلال الفترة الماضية، علاوة على خطوات ومراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة من خلال فرق العمل المشكلة بما يضمن سرعة وكفاءة التنفيذ مع التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية في تنفيذ الأعمال.

 شارك في اللقاء ممثلا عن شركة شارد كابيتال المهندس محمد سكر المدير التنفيذي لشركة اوكتاجون دايناميكس المطور المشارك لشركة شارد كابيتال، والمهندس حاتم سليمان المستشار الفني للمشروع وياسر هاشم من مكتب زكي هاشم المستشار القانوني للمشروع بحضور الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

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