الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

محمد جبران يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال ويشدد على أهمية مواصلة العمل والإنتاج

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

 تقدم وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يوافق  1 مايو من كل عام، داعيا الله بأن يعيد، هذه المناسبة، والرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، ومصر مستقرة و آمنة، وعمال مصر بكل الخير والاستقرار.

 

الجمهورية الجديدة

 كما تقدم الوزير جبران بالتهنئة إلى عاملات وعمال مصر، وأكد الوزير في تهنئته إلى أن دور ومكانة عمال مصر محفورة في الذاكرة المصرية، ومكتوبة بحروف من نور في تاريخ مصر القديم والحديث، بحروف رصدت وجسدت دور "جنود العمل" في بناء الحضارة المصرية القديمة بكل ملامحها، ثم دورهم في بناء وتشييد " الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بسواعد ماهرة ومدربة.

 

معركة التنمية والعبور

 وقال الوزير إن “الملايين من العمال، يخوضون الآن معركة التنمية والعبور، نحو مستقبل أفضل، وبكل جسارة، ووعي، واصطفاف مع دولتهم، لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية...وحث الوزير جبران، جميع عمال مصر، على الاستمرار في العمل، وبذل كل الجهود من أجل زيادة الإنتاج، وتحقيق التنمية”.

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الاحتفال بعيد العمال الحضارة المصرية القديمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير العمل محمد جبران وزير العمل

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