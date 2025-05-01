الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال آسيا بين الأهلي السعودي وكاواساكي

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي السعودي وكاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

حكم نهائي دوري أبطال آسيا

وتم تعيين الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بين الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني.



وفاز فريق كاواساكي الياباني على نظيره النصر السعودي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الدور نصف النهائي.



بينما فاز الأهلي السعودي على مواطنه الهلال بثلاثية مقابل هدف، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الأهلي الأول في الدقيقة التاسعة، وأضاف الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ 27، بينما قلص النجم سالم الدوسري الفارق لصالح نادي الهلال السعودي في الدقيقة الـ 42.

موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال آسيا بين الأهلي السعودي وكاواساكي الياباني، في الثالث من شهر مايو القادم، وبالأخص في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب «الملك عبدالله الدولي».

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