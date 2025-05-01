حجز المتهم بدهس شاب في كرداسة 24 ساعة

قررت جهات التحقيق التحفظ على المتهم وحجزه لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، في واقعة مصرع شاب إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بطريق كرداسة.

مصرع شاب في حادث تصادم

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع تصادم ووجود متوفى، حيث انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى المكان، وتبين أن قائد الدراجة النارية قد لقى مصرعه نتيجة اصطدامه بسيارة نقل.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، فيما تواصل جهات التحقيق جمع التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.