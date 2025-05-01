الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

حجز المتهم بدهس شاب في كرداسة 24 ساعة

متهم
متهم

 قررت جهات التحقيق التحفظ على المتهم وحجزه لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، في واقعة مصرع شاب إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بطريق كرداسة.

 

مصرع شاب في حادث تصادم 

 وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع تصادم ووجود متوفى، حيث انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى المكان، وتبين أن قائد الدراجة النارية قد لقى مصرعه نتيجة اصطدامه بسيارة نقل.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، فيما تواصل جهات التحقيق جمع التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة. 

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كرداسة حادث تصادم حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية

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