موعد مباراة الأهلي السعودي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا

يستعد الأهلي السعودي لمواجهة فريق كاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

وفاز فريق كاواساكي الياباني على نظيره النصر السعودي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الدور نصف النهائي.

بينما فاز الأهلي السعودي، على مواطنه الهلال بثلاثية مقابل هدف، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الأهلي الأول في الدقيقة التاسعة، وأضاف الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ 27، بينما قلص النجم سالم الدوسري الفارق لصالح نادي الهلال السعودي في الدقيقة الـ 42.

موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري ابطال اسيا بين الأهلي السعودي وكاواساكي الياباني، في الثالث من شهر مايو الجاري، وبالأخص في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب «الملك عبدالله الدولي».

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