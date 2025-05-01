الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

حبس المتهم بقتل عامل بسبب 50 جنيها في أكتوبر

محكمة
محكمة

 أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم "أحمد.ر" (25 عاما – عاطل)، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت تشريح جثة المجني عليه "محمود.م" (30 عامًا – عامل) لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وذلك بعد ارتكابه جريمة قتل إثر مشادة حول مبلغ مالي بسيط.

 

تفاصيل واقعة طعن شاب

 وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثان، يفيد بمصرع عامل وإصابة والده بجروح متفرقة نتيجة اعتداء بسلاح أبيض.

 

وتبين من الفحص أن خلافا ماليا نشب بين المجني عليه والمتهم حول مبلغ 50 جنيهًا، تطور إلى مشادة كلامية، تدخل خلالها والد الضحية "رمضان.أ"، قبل أن تتفاقم الأمور إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على طعن "محمود" ووالده بسكين، ما أسفر عن وفاة الابن متأثرا بإصاباته، ونقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

القبض على المتهم

 وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته أقر تفصيليا بارتكابه الواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الحادث.

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