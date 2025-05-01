الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

محمد يوسف دليل الأهلي لاستطلاع حرس الحدود

محمد يوسف، فيتو
محمد يوسف، فيتو

الدوري المصري يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين خلال الساعات القادمة في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة حرس الحدود حيث سيكون ليوسف دور في إعداد الفريق للمباراة خاصة وأنه رحل مؤخرا عن قيادة الحرس بعد تعيينه مديرا رياضيا للنادي الأهلي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر مايو في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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