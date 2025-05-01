الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

بورسعيد الأعلى، ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم

قطار،فيتو
قطار،فيتو
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حرصت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، على تأمين الرحلات خلال امتحانات نهاية العام الدراسى، وذلك لتقديم أفضل خدمة للركاب من المواطنين والطلاب. 

على صعيد آخر، توقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات، اليوم الخميس. 

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، ٥٥ دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الصيانة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.  

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       
أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 50  دقيقة.

أسيوط / أسوان 50   دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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