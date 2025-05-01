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رياضة

موهبة تأتي كل 50 عاما، مدرب برشلونة يتغزل بنجمه لامين يامال

يامال،فيتو
يامال،فيتو

 وصف مدرب برشلونة، هانزي فليك، نجمه لامين يامال 17 عامًا بأنه "عبقري"، بعدما تألق في مباراته رقم 100 مع الفريق الأول للنادي.

 

يامال موهبة تأتي كل 50 عاما

 قال هانزي فليك في تصريحات صحفية: "لاعب مميز، قلت هذا من قبل، ولكنه عبقري في المباريات الكبيرة، أعتقد أنه استمتع بالوضع، أنا سعيد للغاية أن هذه الموهبة إذا كانت تظهر كل 50 عامًا كما قال سيموني فهي من نصيب برشلونة".

وعلق فليك على أداء فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قائلًا: "أسلوب اللعب كان مدهشًا جدًا، وأداء الفريق بالكرة كان استثنائيًا".

وأضاف: "الفريق قدم كرة قدم رائعة، وأظهروا أسلوبًا مميزًا في الهجوم والمناورة".

ومع ذلك، أشار فليك إلى أن البداية لم تكن مثالية حيث استقبل الفريق هدفين، أحدهما من كرة ثابتة، وكذلك الهدف الثالث الذي جاء بنفس الطريقة.

وأكد المدرب أن الفريق يدرك تمامًا قوة خصمه في الكرات الثابتة، موضحًا أن اللاعبين في الفريق المنافس يتمتعون بطول فارق يمكن أن يسبب مشكلة.

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