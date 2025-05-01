الخميس 01 مايو 2025
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"النقل" تنشر تقريرا مصورا للموقف التنفيذي لمشروع القطار السريع

القطار الكهربائي،
القطار الكهربائي، فيتو

نشرت وزارة النقل تقريرا مفصلا مدعوما بالصور للموقف التنفيذي لمشروع القطار السريع.

وجاء تقرير وزارة النقل تحت عنوان “ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع”، ويمتد الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر/أسوان/أبوسمبل بطول  1100 كيلو متر.

شبكة القطار الكهربائي السريع

وستغطي شبكة القطار الكهربائي السريع أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية في المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وكذلك تعمل شبكة القطار الكهربائي السريع علي خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)  وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر -... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة.

تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية

كما ستساهم هذه الشبكة  في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.

كما توفر خطوط  شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

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