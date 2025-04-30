الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة اليوم، تعرف عليها

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بدء تشغيل خدمات جديدة للهيئة خلال ساعات لخدمة الركاب على خط القاهرة الإسكندرية، وخاصة مع اقتراب إجازة نهاية العام الدراسي، وما تشهده من إقبال على المصايف. 

 

تعديل مواعيد بعض قطارات السكك الحديدية بسبب المصايف 

وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بالتنسيق مع هندسة السكة والتشغيل لبدء تقديم خدمات جديدة على خط الإسكندرية مع اقتراب إجازة نهاية العام وما تشهده من إقبال على قطارات المصايف. 

وقررت الهيئة تعديل تركيب قطارى 923 / 902 القاهرة / الإسكندرية والعكس بعربات أسبانى مطور. 

كما تقرر اعتبارًا من اليوم الـ 30 من أبريل الجاري تعديل تركيب قطار 923 القاهرة / الإسكندرية بتركيب 11 عربات إسباني مطور وبنفس جدوله الحالي، وكذلك اعتبارًا الأول من مايو المقبل تعديل تركيب قطار 902 الإسكندرية / القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 923 وبنفس جدوله الحالي.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

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