الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

سفير كمبوديا يتفقد معرض "ديارنا زهور الربيع" بحضور أفراد جالية المملكة

سفير كمبوديا يتفقد
سفير كمبوديا يتفقد معرض "ديارنا زهور الربيع"
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حرص السفير أوك سارون سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة على تفقد أروقة معرض "ديارنا زهور الربيع"، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتزامن مع النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة "الفاو" بمشاركة بعض الدول العربية.

وتفقد سفير مملكة كمبوديا أروقة المعرض مع أفراد جالية مملكة كمبوديا الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع".

كما حرص سفير كمبوديا على متابعة المنتجات المقدمة داخل جناح كمبوديا المشارك في المعرض، حيث يشهد المعرض هذه المرة مشاركة فعالة من البعثات الدبلوماسية المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

 

ويقام معرض "ديارنا زهور الربيع" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بالمتحف الزراعي بالدقي بالشراكة مع بنك الإسكندرية تحت مبادرته الرائدة "إبداع من مصر" لدعم الحرف، ويستمر حتى 12 مايو المقبل، حيث يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم عدد 60 جناحًا من حرف الأسر المنتجة المتنوعة، كما يضم ولأول مرة عدد 2 جناح خاص بالبعثات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية.

وتحل محافظة أسيوط ضيف شرف المعرض هذا العام، حيث يتم عرض أبرز المنتجات التي تتميز بها المحافظة خلال فعاليات المعرض، كما يقدم الهلال الأحمر المصري الخدمات الإغاثية.

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