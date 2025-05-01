الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

موعد الظهور الأخير لهذا اللاعب مع الأهلي

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

الدوري المصري، اقتربت رحلة أكرم توفيق لاعب الأهلي مع ناديه من خط النهاية، حيث ستكون مباراة فاركو يوم ٢٨ مايو الجاري آخر ظهور له قبل انتقاله إلى الشمال القطري. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر مايو المقبل في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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