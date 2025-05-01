الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

فرص لحاق أشرف داري بمباراة حرس الحدود

أشرف داري
أشرف داري

الدوري المصري، تقلصت فرص أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اللحاق بمباراة حرس الحدود الأحد القادم، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، حيث غادر اللاعب مباراة امس أمام بتروجيت متأثرا بإصابته. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم. 

موعد مباراة الأهلي المقبل والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر مايو المقبل في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفي سياق متصل، فاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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الأهلي أشرف داري الأهلي وحرس الحدود

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