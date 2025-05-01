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رياضة

النحاس يبدأ دراسة حرس الحدود بالفيديو استعدادا لمواجهة الأحد

عماد النحاس
عماد النحاس

الدوري المصري، يبدأ عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي دراسة فريق حرس الحدود بالفيديو، استعدادا لمواجهة الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبل والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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