الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

كسور بالرأس وشرخ في الجمجمة، تفاصيل مناظرة ضحايا حادث طريق صلاح سالم

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 كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثتي أب ونجله لقيا مصرعهما في حادث اصطدام أتوبيس بدراجة نارية يستقلاها أعلى طريق صلاح سالم بمدينة نصر، أن الأب توفى نتيجة كسور متفرقة بالجسد وكسر بالرأس والابن توفى نتيجة كسور بالأضلاع وشرخ بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي فضلا عن إصابتهما بكدمات شديدة نتيجة الاصطدام بجسم صلب وهو الرصيف.

أتوبيس يدهس أبًا ونجله بطريق صلاح سالم

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري على طريق صلاح سالم في مدينة نصر وسقوط ضحايا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بدراجة نارية يستقلها أب ونجله مما أسفر عن مصرعهما على طريق صلاح سالم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحفظ فريق آخر على كاميرات مراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.
وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد الأب ونجله بـ دراجة نارية بالقرب من الرصيف، اصطدم بهم الأتوبيس فجأة من الخلف ما أسفر عن مصرعهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد الأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر صلاح سالم طريق صلاح سالم مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة

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