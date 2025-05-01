دعاء ليلة الجمعة لتسهيل ولادة المرأة الحامل، مما لا شك فيه أن مرحلة الحمل والولادة من أشد مراحل الإرهاق والتعب النفسي خصوصا على المرأة الحامل للمرة الأولى، ولا شك أيضا أن الدعاء والاستعانة بالله هو ذخر ومدد وعون في الدنيا والآخرة خصوصا في ليلة الجمعة لما ورد عن فضل يوم الجمعة وليلتها فمن المعروف أن الدعاء يستجاب في يوم الجمعة وليلتها خاصة في ساعة الإجابة وقد حظي يوم الجمعة بهذا الفضل من الله وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء ليلة الجمعة لتسهيل ولادة المرأة الحامل فإلى التفاصيل..

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل ولادة المرأة الحامل

هل وردت عن النبي أدعية لتسهيل الولادة؟

لم يرد عن النبي الكريم أدعية خاصة بتسهيل ولادة المرأة الحامل إلا أنه من المعروف أن الدعاء هو ذكر وثناء علي الله لذلك يستحب الإكثار من الدعاء والذكر خصوصا في الأوقات والساعات الصعبة خصوصا وإن الدعاء مستجاب في مثل هذه الأوقات.

آيات من القرآن الكريم لتسهيل الولادة

(اللَّـهُ يَعلَمُ ما تَحمِلُ كُلُّ أُنثى وَما تَغيضُ الأَرحامُ وَما تَزدادُ وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِمِقدارٍ).

(وَاللَّـهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيرٌ).

(وَاللَّـهُ أَخرَجَكُم مِن بُطونِ أُمَّهاتِكُم لا تَعلَمونَ شَيئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمعَ وَالأَبصارَ وَالأَفئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشكُرونَ).

(فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

(وَهُوَ الَّذي أَنشَأَكُم مِن نَفسٍ واحِدَةٍ فَمُستَقَرٌّ وَمُستَودَعٌ قَد فَصَّلنَا الآياتِ لِقَومٍ يَفقَهونَ).

(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا).

(فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ).

(إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ).

(أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَـهٌ مَّعَ اللَّـهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ).

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).

(بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّـهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا).

سورة الفاتحة سبع مرات، وآية الكرسي ثلاث مرات، وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وسورة الفلق ثلاث مرات، وسورة الناس ثلاث مرات، وسورة مريم، وسورة الزلزلة



دعاء ليلة الجمعة لتسهيل ولادة المرأة الحامل

دعاء الكرب لتسهيل ولادة المرأة الحامل:

( لا إله إلا الله العظيم الحليم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ).

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم



أدعية متنوعة لتسهيل ولادة المرأة الحامل

بسم الله، ثلاث مرات. أعوذ بعزّة الله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر، سبع مرّات

يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث، ثلاث مرّات.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، سبع مرّات.

الخمس آيات الأولى من سورة البقرة وأواخرها ابتداء من وآمن الرسول.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا

يا خالق النفس من النفس يا مخلص النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس خلصني..

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع ما أطيق ومالا أطيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير

اللهم أنت فارج الهم ورافع الكرب أنت الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا أنت.. اللهم أنى أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو احتفظت به في كتابك يا حي يا قيوم.. اللهم أني أسألك بعزك الذي لا يرام, ومالك الذي لا يضام, وبنورك الذي ملأ أركان عرشك.. أن ترحم حالي وتفرج همي..وتزيل الكرب عني.. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين







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