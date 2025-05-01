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القناة الناقلة وموعد مباراة أتلتيك بلباو ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

القناة الناقلة وموعد
القناة الناقلة وموعد مباراة أتلتيك بلباو ضد مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا مساء اليوم أمام أتلتيك بلباو، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب سان ماميس في إسبانيا.

ويلتقي المتأهل من مواجهة بلباو ضد مانشستر يونايتد مع المتأهل من مواجهة توتنهام هوتسبير ضد بودو جليمت في نهائي الدوري الأوروبي 2025.

موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد مانشستر يونايتد

وتنطلق مباراة أتلتيك بلباو ضد مانشستر يونايتد، اليوم الخميس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بلباو ضد مانشستر يونايتد

وستذاع مباراة فريق أتلتيك بلباو ضد مانشستر يونايتد، في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، على قناة “BEIN Sports HD 1″.

طريق بلباو ومانشستر يونايتد

ونجح فريق مانشستر يونايتد في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على حساب أولمبيك ليون الفرنسي، بعد الفوز بنتيجة 7-6 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل أتلتيك بلباو إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على حساب نظيره رينجرز الأسكتلندي، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.

موعد مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو

ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين فريقي مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو، يوم الخميس الموافق 8 مايو، على ملعب أولد ترافورد.

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