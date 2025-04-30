حبس عاطل بتهمة قتل زوجته في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل بتهمة قتل زوجته بدائرة قسم شرطة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.



البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام عامل بالتشاجر مع زوجته بسبب خلافات الزوجية أقدم فيها على طعنها عدة طعنات قاتلة استقرت في جسدها فأسقطتها غارقة في دمائها.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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