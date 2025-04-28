أبرزهم أغلى لاعب بالبطولة، منتخب المغرب يتسلح بـ20 محترفًا لاستعادة لقب أمم أفريقيا للشباب

يسعى منتخب الشباب المغربي الذي توج بكأس أفريقيا تحت 20 سنة عام 1997 على أرضه ثم بلغ المربع الذهبي في نسخة بنين 2005، وتمكن من تحقيق نفس الإنجاز في مونديال هولندا في العام ذاته، لتقديم بطولة استثنائية والذهاب بعيدًا في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو القادم بمشاركة ثلاثة عشر منتخبًا.

ويلعب منتخب المغرب للشباب بقيادة مديره الفني محمد وهبي ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات كينيا ونيجيريا وتونس التي يلعب أمامها على الترتيب أيام 1 و4 بالقاهرة و7 مايو بالإسماعيلية.

تأهل منتخب الشباب المغربي

لم يجد منتخب المغرب تحت 20 سنة صعوبة تُذكر في بلوغ النهائيات للمرة السادسة في تاريخ المغرب بعد أن تصدر تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) التي احتضنتها مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر 2024 ’ حيث جمعوا 10 نقاط من ثلاثة انتصارات على منتخب مصر صاحب الضيافة (2 – 1) وتونس (2 – 1) أيضًا وليبيا (4 – 0) وتعادل مع الجزائر (1 – 1) وسجل لاعبو الفريق 9 أهداف مقابل 3 أهداف في شباكهم ’ وتصدر الثنائي معاذ ضحاك وسعد الحداد قائمة الهدافين برصيد هدفين لكلًا منهما.

مدرب المنتخب المغربي

تولي محمد وهبي تدريب منتخب الشباب المغربي في العاشر من مارس عام 2022 من أجل خوض تصفيات نسخة 2023 لكأس أفريقيا التي أقيمت في مصر أيضًا لكنه أخفق في تجاوزها بعد أن حل ثالثًا خلف تونس وليبيا.

ورغم هذا الإخفاق ظل وهبي (48 سنة) في منصبه وتمكن من تحقيق هدفه في تصفيات هذه النسخة ’ كما حقق الفريق تحت قيادته نتائج جد إيجابية في المباريات التحضيرية بعد التأهل ’ حيث تفوق على نظيره الغاني مرتين (1 – 0) و(4 – 1) ومنتخب سيراليون (2 – 0) خلال مارس الماضي.

كتيبة المحترفين بمنتخب المغرب

منتخب المغرب تحت 20 سنة شارك في مرحلة التصفيات بعدد كبير من هؤلاء اللاعبين الذين ينتمون لأندية في فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والنمسا وبرز منهم القائد أحمد ختير مدافع بيفيرين البلجيكي وثلاثي الخط الأمامي محمد ياسر زابيري وسعد الحداد وعثمان معامه لاعبو فاميلكاو البرتغالي وفينيزيا الإيطالي ومونبلييه الفرنسي ومعهم من العناصر المحلية حارس الجيش الملكي عبد الحكيم مصباحي ونجم اتحاد تواركه الموهوب معاذ ضحاك.

قائمة "أشبال أطلس" النهائية ضمت في تشكيلتها النهائية 20 محترفًا بعضهم لم يشارك في التصفيات وعلى رأسهم إبراهيم جوميز حارس مارسيليا الفرنسي، ويونس العبدلاوي مهاجم سيلتا فيجو الإسباني وأغلى لاعبي البطولة على الإطلاق بقيمة تصل إلى 2.3 مليون يورو.

عناصر المدرب الوطني محمد وهبي التي خاضت فترة إعداد قوية بعد التأهل وحققت ثلاثة انتصارات على غانا (1 – 0) و(4 – 1) وسيراليون (2 – 0) خلال مارس الماضي.

مباريات منتخب المغرب تحت 20 عاما

وتبدأ المغرب مشوارها في المجموعة الثانية بلقاء المنتخب الكيني في الأول من مايو على ملعب 30 يونيو بالقاهرة ثم تواجه منتخب نيجيريا بعدها بثلاثة أيام على نفس الملعب، قبل أن تختتم مسيرتها في الدور الأول بمباراة "دربي" شمال أفريقيا أمام منتخب تونس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية التاسع من الشهر ذاته.

كان الظهور الأول للمنتخب المغربي للشباب في البطولة بنظامها الحالي قد بدأ في النسخة الثانية عام 1993 في موريشيوس وودع من مرحلة المجموعات ’ ثم تكرر الإخفاق في الظهور الثالث في بوركينافاسو 2003 ’ قبل أن ينجح في تجاوز تلك النتائج المتواضعة ويتأهل للمربع الذهبي في نسخة 2005 في بنين وأنهى رابعًا بعد أن خذلته ركلات الترجيح أمام نيجيريا في نصف النهائي وبنين في مباراة المركز الثالث ’

وتكرر السيناريو في آخر مشاركة له في نسخة 2021 بموريتانيا عندما تصدر المجموعة الثالثة بفوزين على جامبيا وتنزانيا وتعادل مع غانا لكنه خسر بنفس الركلات أمام تونس في ربع النهائي.

لقب وحيد للمغرب

على خطى "أسود أطلس" الذين عرفوا الطريق لمنصات التتويج بكأس أمم أفريقيا مرة واحدة عام 1976 في إثيوبيا مع جيل الأسطورة أحمد فراس ’ حقق منتخب المغرب للشباب لقب كأس أفريقيا مرة واحدة أيضًا عام 1997 على أرضه بعد أن تجاوز مرحلة المجموعات بصعوبة بالغة وبفوز وحيد على المنتخب السوداني (2 – 0) مقابل تعادل مع منتخب مصر (0 – 0) وخسارة أمام غانا (0 – 1) ’ لكنه تمكن من الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار في نصف النهائي (2 – 1) وتفوق على جنوب أفريقيا في النهائي بفضل الهدف الذي سجله عادل رمزي بمدينة مكناس.

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