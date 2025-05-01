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رياضة

نهائي مبكر، تونس تصطدم بنيجيريا في كأس الأمم الأفريقية للشباب

منتخب تونس للشباب،فيتو
منتخب تونس للشباب،فيتو

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة بمواجهة تونس ونيجيريا على ملعب السويس الجديد.

موعد مباراة نيجيريا وتونس 

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا وتونس في السادسة من مساء اليوم الخميس على ملعب السويس الجديد.

 المنتخب النيجيري الذي توج باللقب 7 مرات والملقب بـ "النسور الخضر" يواجه منتخب تونس أحد المرشحين للذهاب بعيدًا في هذه البطولة وهي مواجهة قد تبوح بالكثير من أسرار أحد المجموعات المتوقع أن تقدم طرفًا في المباراة النهائية على أقل تقدير.

أليو زوبيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، يطمح لبداية قوية أمام منافس شرس ’كمقدمة للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن عملاق الغرب الأفريقي منذ عشر سنوات’، ويملك العديد من الأسلحة القادرة على تحقيق هذا الهدف أبرزها الثنائي الخطير كلينتون جيفتا مهاجم اينمبا،وكباروبو أرييهي لاعب ليلستروم النرويجي اللذان تألقا في التصفيات وسجلا 6 من إجمالي 7 أهداف أحرزها "النسور الخضر".

أما عبد الحي بن سلطان المدير الفني للمنتخب التونسي، فيبحث هو الأخر عن (حمى بداية) تواكب آمال الجماهير المحلية رغم تعيينه على رأس الطاقم الفني قبل أيام قليلة على انطلاق البطولة ’ وسيكون حافز التأهل للمربع الذهبي في النسخة السابقة في مصر أيضًا ملهمًا لهذا الجيل الذي يضم عدد من المواهب من بينها 10 من المحترفين في أندية أوروبية وأبرزهم الثنائي الهجومي زياد شطي ونسيم دنداني لاعبا باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين ومن العناصر المحلية يوسف بشة لاعب النادي الصفاقسي.

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