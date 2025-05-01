انخفاض أسعار الذهب بعد قفزة الدولار وترقب بيانات الوظائف في أمريكا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط صعود الدولار، وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح في شأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها وتطلعهم لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وواصل الذهب التراجع في المعاملات الفورية وانخفض 2 في المئة إلى 3224.22 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 في المئة إلى 3273.70 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 في المئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وكان الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير قال أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع إبرام اتفاقات أولية للرسوم الجمركية مع بعض الشركاء التجاريين في غضون أسابيع، لكن لا توجد محادثات رسمية مع الصين.

في غضون ذلك أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية.

وتترقب السوق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ومن المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤا في التوظيف دون تغيير في معدل البطالة البالغ 4.2 في المئة.

وستكون أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والعقود الآجلة للسلع مغلقة في الصين من الأول من مايو وحتى الخامس من مايو بمناسبة عطلة عيد العمال الصيني.

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