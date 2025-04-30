الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب، موجة تصحيح قوية تضرب المعدن الأصفر

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، تراجع سعر  الجنيه الذهب  بنحو 200 جنيه، في ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، ليسجل 37920 جنيها.

اقرأ التالي: 240 جنيها زيادة، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

سعر الجنيه الذهب 

 وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.     

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب اليوم

 

أوزان أخرى بالسوق المحلية 

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.  

أوزان الجنيه الذهب 

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام. 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف 

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.  

الجنيه غير المغلف 

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك. 

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب؛ كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

 ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتى:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا. 

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الجنيه الذهب الاستثمار فى الجنيه الاستثمار في الجنيه الذهب الإستثمار في الذهب الاستثمار الجنيه الذهب الجنيه المغلف الجنيه غير المغلف الجنيه الذهب اليوم السوق المحلي أنواع الجنيه الذهب أوزان الجنيه الذهب أوزان أخرى بالسوق المحلية حركة تعاملات اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة سعر الجنيه الذهب اليوم شراء السبائك

مواد متعلقة

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية، سجل 50.84 جنيه ببنك مصر

سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

4080 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تراجع جديد لسعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم

ارتفاع كبير فى سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025 

أول رد من الأرصاد بشأن رياح الخماسين بعد سخرية المواطنين (فيديو)

أول رد من أمير مرتضى بعد حذف حلقته مع إبراهيم فايق

شاهد مجانًا، بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

الذهب أم الشهادات البنكية؟ خبير اقتصادي يوجه نصيحة للمواطنين

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

إقالة المديرة، قرار عاجل من التعليم بعد الحكم على المتهم بواقعة مدرسة البحيرة

تفحم 9 سيارات في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر وجهود مكثفة لإخماد الحريق (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من التعليم بعد المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب الترتيب بين السعي والطواف في الحج؟ رد حاسم من الإفتاء

المجددون.. شمس الدين الرملي، محيي السنة وعمدة الفقهاء

دار الإفتاء توضح حكم تعلم السحر ووجوده وموقف الشريعة منه

المزيد
الجريدة الرسمية