السيرة الذاتية لـ فريد محرم عميد تجارة عين شمس الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور فريد محرم عميدًا لكلية التجارة بـ جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

السيرة الذاتية للدكتور فريد محرم

يذكر أن الدكتور فريد محرم أستاذ دكتور في المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس، وخبير في مجال محاسبة تكاليف الصحة، وكان يشغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب منذ عام 2023 وحتى توليه المنصب.

وقد تولى العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية المرموقة، من أبرزها عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر بالقاهرة (2021 – 2023)، المدير التنفيذي لمعهد التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة بدر بالقاهرة (2021 – 2023)، المشرف على قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، جامعة عين شمس.

كما أنه كان مؤسسًا لبرامج الساعات المعتمدة وكنترول الساعات المعتمدة بكلية التجارة جامعة عين شمس، كذلك أسس وأدار معهد التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة بدر بالقاهرة عام 2022.

كما عمل أستاذًا منتدبًا للمحاسبة بعدد من الجامعات المرموقة، منها الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري والتكنولوجيا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة مصر الدولية، جامعة المستقبل بالقاهرة، الجامعة المصرية الصينية.

ويتمتع الدكتور فريد محرم بخبرة مهنية واسعة، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عام 2018 وحتى الآن، كما عمل مستشارًا ماليًا واقتصاديًا لمحافظ بورسعيد وخبيرًا ماليًا بوزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى عمله كخبير مالي للبنك الدولي ضمن مبادرة “100 مليون صحة” ومبادرة القضاء على فيروس (C)، كما أن سيادته عضوًا بعدد من اللجان والمجالس العلمية والمهنية ومجالس إدارة الهيئات وعددًا من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى كونه مستشار تدريب للعديد من المنظمات المحلية والإقليمية.

كما كان له مساهمات بارزة في تطوير البرامج الأكاديمية حيث شارك في تأسيس وإدارة برنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني بالشراكة مع جامعة هيريوت وات البريطانية (2009–2014).، إلى جانب دوره في تأسيس برنامج الساعات المعتمدة، بكلية التجارة جامعة عين شمس وإعداد لائحته الأكاديمية، وتأسيس وإدارة برنامج الشراكة مع جامعة كيين وكلية أوشن الأمريكية.

أيضًا للدكتور فريد محرم دور مميز فى دعم المبادرات الطلابية والتدريب الدولي بكلية التجارة جامعة عين شمس، حيث دعم طلاب برنامج الساعات المعتمدة للمشاركة في منحة تدريبية بجامعة كيوشو اليابانية لمدة شهر خلال صيف 2019، ضمن مبادرة التعليم المصرية اليابانية.

كما دعم طلاب الكلية للدراسة سنة كاملة بجامعة شيكاغو الأمريكية (The University of Chicago) بالتعاون مع برنامج المنح الدراسية لطلاب الجامعات المصرية التابع لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (2019–2020)، وكذلك دعم طلاب الكلية للمشاركة في المسابقات الدولية مثل مسابقة CFA.

وللدكتور فريد محرم إسهامات بحثية متعددة في مجالات المحاسبة والمراجعة، تشمل موضوعات مثل تطبيق معايير المحاسبة الدولية، حوكمة الشركات، الإفصاح المالي، وتحليل المخاطر المالية. تم نشر أبحاثه في مجلات علمية مرموقة مثل "الفكر المحاسبي" و"مجلة البحوث المالية والتجارية".

كما أشرف على 100 باحث كمشرف رئيسي أو مشارك للحصول على درجة الماجستير الأكاديمي، وأشرف على 30 باحثا كمشرف رئيسي أو مشارك للحصول على درجة الدكتوراه الأكاديمية PhD. وكذلك أشرف على 50 باحثا كمشرف رئيسي للحصول على درجة الماجستير المهني MBA وأشرف على 75 باحثا كمشرف رئيسي للحصول على درجة الدكتوراه المهنية DBA.

أيضا الدكتور فريد محرم شارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل كمتحدث رئيسى، بالإضافة إلى إثراء المكتبة العلمية بعدد من المؤلفات، إلى جانب تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية.

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