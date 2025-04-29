أعلنت جامعة عين شمس عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة العلمية لعام 2024، بعد جهود متواصلة من مكتب الجوائز بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث العلمية، مكتب أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وكافة الإدارات الداعمة.

جامعة عين شمس تعتمد نتائج الفائزين بجوائزها العلمية لعام 2024

وأُجريت أعمال التحكيم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، التزامًا بالضوابط الأكاديمية المعتمدة، وذلك بعد إتمام اللجنة أعمال التحكيم. استندت اللجنة إلى تقرير لجنة الجوائز عقب اجتماعها برئاسة رئيس الجامعة في 8 أبريل 2025، واعتماد النتائج رسميًا في جلسة مجلس الجامعة المنعقدة في 28 أبريل 2025.

تمت المنافسة على جوائز الجامعة لعام 2024 في أربعة أنواع رئيسية: التقديرية، الرواد، التشجيعية، والتقديرية للمرأة، بإجمالي 37 جائزة تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية. وقد شهدت هذه الجوائز منافسة قوية بين حوالي 80 عضو هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من مختلف كليات الجامعة.

أولًا: الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية

فاز 16 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة بجائزة الجامعة التقديرية، والتي تم توزيعها على النحو التالي:

في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية:

• الدكتور محمد رزق أحمد البحيري – أستاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة

• الدكتور جمال أحمد الرفاعي السيد – أستاذ اللغة العبرية بكلية الألسن

• الدكتور سعيد أحمد عبده – أستاذ متفرغ بقسم الجغرافيا بكلية البنات

• الدكتور خلف عبد العظيم سيد علي الميري – أستاذ متفرغ بقسم التاريخ بكلية البنات

في مجال العلوم الأساسية:

• الدكتور وائل محمد السيد – أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم

• الدكتورة يسريه محمد حسن شتيه – أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم

• الدكتورة منى مصطفى علي محمد سيف – أستاذ بقسم الكيمياء بكلية التربية

في مجال العلوم الهندسية:

• الدكتور محمد الشيمي محمود بخيت – أستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة

في مجال العلوم التكنولوجية:

• الدكتورة نادية محمد حمدي – أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة

• الدكتور أيمن محمد محمد حسن وهبة – أستاذ بقسم هندسة الحاسبات والنظم بكلية الهندسة (مناصفة)

• الدكتور السيد محمد السيد الهريبطي – أستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات (مناصفة)

في مجال العلوم الطبية:

• الدكتورة عائشة محمد أبو الفتوح – أستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب

• الدكتورة مها فاروق عبد الغني – أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة

• الدكتور محمد شريف عادل مراد – أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب

في مجال العلوم الزراعية:

• الدكتور أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ – أستاذ الخضر بقسم البساتين بكلية الزراعة

في مجال العلوم التربوية:

• الدكتور محمد علي عبده إبراهيم – أستاذ متفرغ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية

ثانيًا: جائزة الجامعة للرواد

فاز 3 من أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

في مجال العلوم الهندسية:

• الدكتور علي شريف عبد الفياض محمد – أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الإنسانية بكلية الهندسة

في مجال العلوم الطبية (مناصفة):

• الدكتورة منير محمد فوزي الحو – أستاذ متفرغ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب

• الدكتور محمد علي سعد بركة – أستاذ متفرغ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب

ثالثًا: جائزة الجامعة التشجيعية

فاز 11 من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بجائزة الجامعة التشجيعية في مجالاتها المتنوعة على النحو التالي:

في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية:

• الدكتورة شيماء عبد الله إبراهيم أحمد – مدرس بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار

• الدكتورة دعاء حامد محمد عبد الرحمن – مدرس بقسم القانون المدني بكلية الحقوق

في مجال العلوم الأساسية:

• الدكتورة رانيا بدري أمين السيد خضر – مدرس بقسم الفيزياء بكلية البنات

في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الأساسية (مناصفة):

• الدكتور إسلام سعد عدلي – مدرس بقسم علم الحشرات بكلية العلوم

• الدكتور محمد حسين حسين مصطفى هيكل – أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم

في مجال العلوم الهندسية:

• الدكتور أيمن أحمد محمود – أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة

في مجال العلوم التكنولوجية في العلوم الهندسية:

• الدكتور محمد مختار إبراهيم أحمد – أستاذ مساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة

في مجال العلوم الطبية:

• الدكتورة هبة عبد الستار عبد الحميد النشار – مدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة

في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية:

• الدكتور مينا مهني حبيب قلدس – مدرس بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة

في مجال العلوم الزراعية:

• الدكتور محمد أحمد عباس محمود – مدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة

في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الزراعية:

• الدكتور محمود عبد الحميد عبد التواب – مدرس بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة

كما تم حجب عدد من الجوائز التي لم تستوفي الشروط اللازمة للفوز بها.

وبهذه المناسبة، اعربت جامعة عين شمس عن أطيب التهاني لجميع الفائزين بجوائزها العلمية لعام 2024، مؤكدة على حرصها الدائم على دعم مسيرتهم العلمية والبحثية. وتستمر الجامعة في تعزيز بيئة الابتكار والتفوق الأكاديمي، وتحفيز العلماء والباحثين على التنافس والمساهمة في رفع مكانة الجامعة، بما يحقق المزيد من التميز والإبداع في مختلف التخصصات.

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