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ماذا تعرف عن عمرو شعت عميد هندسة عين شمس الجديد؟

الدكتور عمرو شعت
الدكتور عمرو شعت

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الدكتور عمرو عبد السلام شعت عميدًا لكلية الهندسة بجامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

الدكتور عمرو شعت عميدا لكلية الهندسة بجامعة عين شمس 

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو شعت حصل علي بكالوريوس الهندسة الإنشائية من جامعة عين شمس  عام 1995، وحصل على ماجستير الهندسة الإنشائية من جامعة عين شمس عام 2002، ودكتوراه الفلسفة فى الهندسة الإنشائية من جامعة كوينز الكندية عام 2007.

وتدرج الدكتور عمرو شعت في المناصب الإدارية حتى تولى منصب وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ فبراير 2021 وحتى توليه المنصب العمادة.

كذلك أشرف وناقش أكثر من 25 رسالة ماجستير ودكتوراه، كما أن  له 80 مؤلفا علميا بين كتب وفصول في كتب وأوراق بحثية دولية.

وفاز الدكتور عمرو شعت بجائزة أحمد محرم للهندسة الإنشائية من أكاديمية البحث العلمي عام 2019.

كما تمت دعوته لإلقاء أكثر من 20 محاضرة وندوة علمية وتولي سيادته  رئاسة تحرير مجلة Ain Shams Engineering Journal (Q1)، بالإضافة إلى أنه مراجع علمي لأكثر من 10 دوريات علمية عالمية في مجال الهندسة الإنشائية، الي جانب كونه إستشارى للمنشآت المعدنية بنقابة المهندسين.

كذلك شارك الدكتور عمرو شعت فى التصميم والإشراف على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة مثل (أعمال توسعة الحرم المكى – السعودية، مطار دكار- السنغال، محطات قطار الحرمين – السعودية).

كما تولى منصب مساعد وزير النقل ( ٢٠١٧- ٢٠١٨) ونائبا لوزير النقل (٢٠١٨- ٢٠١٩).

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جامعة عين شمس أكاديمية البحث العلمى عبد الفتاح السيسي كلية الهندسة كلية الهندسة بجامعة عين شمس مجال الهندسة نقابة المهندسين نقابة المهن

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