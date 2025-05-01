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رياضة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصري
المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق الأول من مايو فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

بيسيرو مدرب الزمالك 
بيسيرو مدرب الزمالك 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري. 

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