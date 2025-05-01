بيجهز فيها ليه سنتين، محمد عبده يعلن عن مفاجاة بحفله بدار الأوبر المصرية (فيديو)

أعلن فنان العرب محمد عبده مفاجاة كبيرة خلال حفله المقرر إقامته في مصر بدار الأوبرا المصرية غدا الجمعة تحت شعار “ليلة طلال”

حفل محمد عبده بدار الأوبرا المصرية

وقال فنان العرب في تصريحات تلفزيونية، إنه سيقدم للجمهور 13 أغنية جديدة خلال الحفل، مشيرًا إلي أن هذا العدد من الأغاني يتم تحضيره في موسمين

وأكد محمد عبده أن حفل دار الأوبر إضافة كبيرة للموسيقار طلال في مسيرته الفنية

ويجري فنان العرب بروفات مستمرة للحفل، الذي يأتي بعنوان “ليلة الموسيقار طلال”، وهو الحفل الأول لمحمد عبده في مصر بعد غياب 3 سنوات.

وفي وقت سابق قدم فنان العرب محمد عبدهجلسة استثنائية في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا.

وشدا محمد عبده خلال الجلسة بباقة من أجمل أغنياته مثل “لي ثلاثة أيام”، والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

حفل محمد عبده في فبراير الكويت

في جانب آخر، كان قد شارك الفنان محمد عبده أيضًا ضمن فعاليات فبراير الكويت 2025، وسط حضور جماهيري كبير.

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