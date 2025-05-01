والدة الطفل ياسين تكشف سر ارتداء ابنها قناع "سبايدر مان" بقاعة المحكمة

الطفل ياسين، قالت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة دمنهور، إنها جعلت ابنها يرتدي قناع سبايدر مان في محاكمة أمس، لأنها أرادت ألا يظهر وجهه تحسبا لأي شيء.

والدة الطفل ياسين: خشيت على ابني خلال تواجده في المحكمة

وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها لجأت إلى هذه الفكرة بعد تفكير، وأنها خشيت أن يشعر ابنها بالضيق من ارتداء الكاب أو النظارة الشمسية لفترة طويلة، فقررت أن يرتدي القناع الكامل لشخصية "سبايدر مان" ليغطي وجهه بالكامل عدا عينيه.

والدة الطفل ياسين: فكرة قناع سبايدر مان من دماغي

وتابعت: "جات في دماغي فكرة إني ألبسه القناع بتاع سبايدر مان عشان يغطي كل وشه عدا عينه، وجه في بالي إنه هيزهق من الكاب والنظارة الشمسية، وحاولت أقنعه بالماسك رغم إنه كان خانقه في الأول وعرفته إنه زي سبايدر مان وإنه بطل".

رسالة والدة الطفل لابنها قبل جلسة المحكمة

وتابعت: "قلت لابني ياسين إن اللي عمل كده الكلابشات هتبقى في ايده، وكان رايح بالمسدس اللعبة بتاعه في القاعة وكان معاه ألعابه في شنطته، وهو عارف ومتأكد إن دي هتبقى آخر مرة يروح فيها وآخر مرة يحكي فيها حاجة".

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