خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم، واحتفاء خاص بـ"القارئ الفقيه" عبد العزيز حصان

تحتفى إذاعة القرآن الكريم، اليوم الخميس، بذكرى رحيل القارئ الشيخ عبد العزيز حصان ببث مجموعة من القراءات المجودة للشيخ الراحل جانبًا إلى جانب خريطة تلاوات تشتمل على عدد من نجوم دولة التلاوة القرآنية.

وتستعرض فيتو خريطة التلاوات القرآنية المجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم ومواعيد بث تلاوات عبد العزيز حصان.



06:40 (ص) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة طه 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة النساء 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة إبراهيم



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأعراف 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة غافر 15ق



53: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورتى النبأ/ النازعات ( بمناسبة ذكراه ) 30ق



27: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة آل عمران 15ق



57: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورتى الأنبياء/ الحج



07: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المائدة



47: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق



45: 15 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 30ق



16:34 تقدمة التلاوة د.محمد عبد الله دراز



16:39 مصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى سورة المائدة 26ق



18:48 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحج 45ق



19:39 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتى الحجر/ النحل 30ق



21:02( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة فصلت 15ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الإسراء 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورتى الصافات / ص ( بمناسبة ذكراه) 42ق



01:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة القصص



02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة هود 15 ق



03:16(قبل الفجر) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة النحل 30 ق



الشيخ محمد عبد العزيز حصان

وُلد القارئ الشيخ محمد عبد العزيز بسيوني حصّان قارئ المسجد الأحمدي بطنطا، يوم 22 أغسطس عام 1928م في قرية (الفرستق) بمركز بسيون والقريبة من مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

حفظ الشيخ حصّان القرآن الكريم وهو ابن السابعة، ساعده على ذلك تفرغه الكامل لحفظ القرآن الكريم بسبب فقد البصر، فكان ذهنه متفرغًا لشيء واحد وهو حفظ كتاب الله عز وجل. وأكمل حفظ كتاب الله في فترة وجيزة قبل أن يكمل سن السابعة. تعلم القراءات السبع وحفظ الشاطبية في مدة لا تزيد على عامين فقط، فأصبح عالمًا بأحكام القرآن قبل العاشرة من عمره..



أطلق على الشيخ ألقاب كثيرة منها: القارئ الفقيه، وقارئ العبور، وقارئ النصر،ولكن أهم هذه الألقاب هو أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمى… تقدم لاختبار الإذاعة أمام لجنة القراء في يناير 1964م. ولكن اللجنة أعطته مهلة لمدة 6 شهور عاد بعدها للاختبار وحصل على مرتبة الامتياز في الاختبار الثاني وكان عام 1964م بداية لتاريخه الإذاعي.



وتوفى الشيخ حصان ليلة يوم الجمعة الموافق 2 مايو عام 2003م.

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