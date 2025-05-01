الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم، واحتفاء خاص بـ"القارئ الفقيه" عبد العزيز حصان

الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز حصان، فيتو

تحتفى إذاعة القرآن الكريم، اليوم الخميس، بذكرى رحيل القارئ الشيخ عبد العزيز حصان ببث مجموعة من القراءات المجودة للشيخ الراحل جانبًا إلى جانب خريطة تلاوات تشتمل على عدد من نجوم دولة التلاوة القرآنية.

 

وتستعرض فيتو خريطة التلاوات القرآنية المجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم ومواعيد بث تلاوات عبد العزيز حصان.


06:40 (ص) للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة طه  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة النساء  30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة إبراهيم   


38: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة  15ق

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأعراف 15ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة غافر 15ق

53: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبد العزيز حصان  وما تيسر من سورتى النبأ/ النازعات  ( بمناسبة ذكراه ) 30ق


27: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة آل عمران 15ق


57: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورتى الأنبياء/ الحج  


07: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المائدة     

 
47: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الأنعام  15ق

45: 15 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 30ق  


16:34 تقدمة التلاوة د.محمد عبد الله دراز


16:39 مصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى سورة المائدة 26ق

18:48 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحج   45ق

19:39 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتى الحجر/ النحل   30ق

21:02( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة فصلت 15ق


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الإسراء 45ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورتى الصافات / ص ( بمناسبة ذكراه)  42ق

01:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة القصص   


02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد شبيب  وما تيسر من سورة هود 15 ق

03:16(قبل الفجر) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة النحل 30 ق
 

الشيخ محمد عبد العزيز حصان

وُلد القارئ الشيخ محمد عبد العزيز بسيوني حصّان  قارئ المسجد الأحمدي بطنطا، يوم 22 أغسطس عام 1928م في قرية (الفرستق) بمركز بسيون والقريبة من مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

حفظ الشيخ حصّان القرآن الكريم وهو ابن السابعة، ساعده على ذلك تفرغه الكامل لحفظ القرآن الكريم بسبب فقد البصر، فكان ذهنه متفرغًا لشيء واحد وهو حفظ كتاب الله عز وجل. وأكمل حفظ كتاب الله في فترة وجيزة قبل أن يكمل سن السابعة. تعلم القراءات السبع وحفظ الشاطبية في مدة لا تزيد على عامين فقط، فأصبح عالمًا بأحكام القرآن قبل العاشرة من عمره..


أطلق على الشيخ ألقاب كثيرة منها: القارئ الفقيه، وقارئ العبور، وقارئ النصر،ولكن أهم هذه الألقاب هو أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمى… تقدم لاختبار الإذاعة أمام لجنة القراء في يناير 1964م. ولكن اللجنة أعطته مهلة لمدة 6 شهور عاد بعدها للاختبار وحصل على مرتبة الامتياز في الاختبار الثاني وكان عام 1964م بداية لتاريخه الإذاعي.


وتوفى الشيخ حصان ليلة يوم الجمعة الموافق 2 مايو عام 2003م.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن التلاوات القرآنية التلاوات القرآنية المجودة التلاوة القرآنية
ads

الأكثر قراءة

على غرار واقعة "ياسين"، الكشف عن جريمة هتك عرض طفلة بشبين القناطر وبرلماني يكشف التفاصيل

والدة الطفل ياسين: نام أثناء الجلسة وكان مرعوبًا وهذا موقفي من مديرة المدرسة

بعد فضيحة سيراليون، أسامة نبيه يوجه رسالة للجماهير المصرية

مصري وقاعد صف أول، أحمد حلمي يعتذر عن موقفه مع مصطفى جاد

نيابة شبين القناطر تبدأ التحقيق مع حارس الأمن بعد اعتدائه جنسيا على الطفلة مريم

بعد تلميحات بالهجوم على باكستان خلال ساعات، قرار عاجل من الهند بشأن مجالها الجوي

لمن الدرع، تعرف على المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في الدوري

ستدفعون الثمن وتم تحذيركم مسبقا، وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران بسبب الحوثيين

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من التعليم بعد المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية